Topkapı Sarayı 75 gün sonra yeniden açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle 75 gündür ziyaretçi kabul etmeyen Topkapı Sarayı, bir dizi önlem alınarak bugün itibarıyla yeniden kapılarını açtı. 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek sarayda bilet gişesinden itibaren misafirlere, 3 altın kurala uymaları konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Girişte ateşi ölçülen ziyaretçilere, maskesi olmadığı takdirde maske veriliyor. Ayrıca belli noktalara dezenfeksiyon istasyonları yerleştirilen sarayın yerlerine ise, sosyal mesafe kuralını hatırlatan etiketler yapıştırıldı.

3 ALTIN KURAL



Alınan önlemlerden bahseden Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, “Önlemlerimiz hem ziyaretçilerimize hem de ziyaretçilerimize hizmet eden personellerimizi korumak adına 3 temel kurala dayanıyor. Birincisi maske kullanılması, ikincisi dezenfektan sıvısı kullanılması, üçüncüsü sosyal mesafe kuralına riayet edilmesini sağlayacak etiketlerin kullanılması şeklinde tedbirlerimizi aldık. Ziyarete gelen ziyaretçilerimiz, ilk önce güvenlik noktasında 3 dilde bilgilendiriliyor. Daha sonra kendilerinin ateş ölçerlerle vücut ısıları ölçülüyor. Normal vücut ısısına sahip olanlar, bilet gişesine yönlendiriliyor. Gişenin her iki tarafında da dezenfektan istasyonları var. biletini alan ziyaretçi bu noktaya, ikinci kontrol noktasına geliyor. Bileti kontrol edilen ziyaretçilerin ateşi yeniden ölçülüyor ve orada içeriye girmeden tekrar dezenfektan sıvısı almaları sağlanıyor. Bu noktadan itibaren yerlerde, sosyal mesafe etiketleri var. Ziyaretçilerin buna riayet etmeleri personelimizin tarafından sağlanacak bu açık mekanlarda" şeklinde konuştu.