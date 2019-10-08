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Topkapı Sarayı, "Kaşıkçı Elması" için basına kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

"Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru" olarak bilinen 86 karatlık "Kaşıkçı Elması", Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'ndeki yerinde görüntülendi

İSTANBUL (AA) - Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devrinden sonra, depolarda muhafaza edilen paha biçilmez hazineler gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.

Bir süredir sergilenemeyen, geçtiğimiz günlerde tekrar Topkapı Saray'ında ziyarete açılan, aralarında Kaşıkçı Elması'nın da bulunduğu bazı eserler, basına gösterildi.

Bu hazinelerden ilki olan "Topkapı Hançeri", uzun bir aranın ardından 18 Eylül'de Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde tarih ve sanatseverlerin ilgisine sunulurken, hazinelerden ikincisi "Sultan II. Mahmud Tahtı" 2 Ekim'de Bağdat Köşkü'nde sergilenmeye başlandı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerinin en çok sorduğu ve merakla beklediği "Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru" olarak gösterilen 86 karatlık "Kaşıkçı Elması" ise 4 Ekim'de, Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'ndeki yerini aldı.

Tüm dikkatleri üzerine çeken, etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrili "Kaşıkçı Elması", sergiye açıldığından bugüne yoğun ilgiyle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
kaşıkçı elması Topkapı Sarayı

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