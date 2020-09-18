HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Topkapı Sarayı'nda 'At Rampası' ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nda 'At Rampası' ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:53 | Son Güncelleme

Topkapı Sarayı'nın uzun süredir kapalı bölümlerinden "At Rampası" ya da "Büyük Biniş" olarak bilinen ve sadece padişahların at ile geçişine mahsus olan özel yol ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı'nda 'At Rampası' ziyarete açıldı

At Rampası, Adalet Kulesi'nin yanındaki, perde kapısından geçilerek erişilen, padişahların halkın arasına karışmak istediklerinde tebdilikıyafet ile sokağa çıkış yaptıkları yol olarak biliniyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, yolun hangi amaçla kullanıldığını, önemini ve Topkapı Sarayı mimarisindeki yerini anlattı.

Çapoğlu, Harem bölümünde yer alan yolu padişahların halkın arasına karışmak amacıyla kullandığını belirterek, "Padişahlar tebdilikıyafet olarak, derviş veya tüccar kıyafetiyle, atına binerek Perde Kapısı vasıtasıyla bu yoldan aşağıya iniyor ve Şal Kapısı diye adlandırdığımız kapıdan geçerek şehre giriş yapıyor. Şehrin içerisinde kendi izlenimlerini, halkın ne durumda olduğunu bilhassa kendisi şahit oluyor." dedi.

20200918_2_44417893_58231227_Web

Yolun "Büyük Biniş" ya da "At Rampası" olarak adlandırıldığını vurgulayan Çapoğlu, kayıtlara göre yolu en sık kullanan padişahların 4. Murat, Sultan İbrahim, 3. Mustafa ve 2. Mahmut olduğu bilgisini verdi.

Topkapı Sarayı'nın 2019 yılının Eylül ayında Milli Saraylar İdaresine bağlandığını hatırlatan Çapoğlu, şunları kaydetti:

"Milli Saraylar İdaresi yöneticileri olarak mekanları tanımak, fonksiyonlarını anlamak açısından incelediğimizde buranın etkili bir ziyaret mekanı olacağı değerlendirildi. Özellikle de Adalet Kulesi'nin hemen bitişiğinde yer almasıyla dersler çıkaracağımız bir yol olarak değerlendirdik ve ziyaretçilerimize açtık.

Bu yol tam olarak 3. Avlu tabir ettiğimiz yerde, Harem bölümündedir. Perde Kapısı diye adlandırdığımız kapıdan sola döndüğümüzde Harem Ağaları Koğuşu, oradan da Harem Dairesi'ne erişiliyor. Harem Dairesi padişahların özel hayatını sürdürdüğü yerlerdir. O yüzden bu yolu sadece padişahlar kullanmıştır."

Çapoğlu, Topkapı Sarayı'nın ziyarete açılmayı bekleyen farklı bölümlerinin olduğuna dikkati çekerek, bu bölgelerin ziyaret edilebilecek niteliği kavuştuktan sonra açılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecekDuygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek
Karaman'da kamyon devrildi! Acı haberKaraman'da kamyon devrildi! Acı haber
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Karaman'da kamyon devrildi! Acı haber
Karaman'da kamyon devrildi! Acı haber
Cerrahpaşa'da önümüzdeki hafta deney aşıları yapılmaya başlanacak
Aşı çalışmasıyla ilgili yeni gelişme! Önümüzdeki hafta başlıyor
Son dakika: Ankara'da mobilya fabrikasında patlama!
Ankara'da fabrikada patlama!
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 863 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 863 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'de hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Cam şişede torpil patlattılar! 3 çocuk yaralandı
Cam şişede torpil patlattılar sonrası korkunç!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.