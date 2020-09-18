Topkapı Sarayı'nda 'At Rampası' ziyarete açıldı

At Rampası, Adalet Kulesi'nin yanındaki, perde kapısından geçilerek erişilen, padişahların halkın arasına karışmak istediklerinde tebdilikıyafet ile sokağa çıkış yaptıkları yol olarak biliniyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, yolun hangi amaçla kullanıldığını, önemini ve Topkapı Sarayı mimarisindeki yerini anlattı.

Çapoğlu, Harem bölümünde yer alan yolu padişahların halkın arasına karışmak amacıyla kullandığını belirterek, "Padişahlar tebdilikıyafet olarak, derviş veya tüccar kıyafetiyle, atına binerek Perde Kapısı vasıtasıyla bu yoldan aşağıya iniyor ve Şal Kapısı diye adlandırdığımız kapıdan geçerek şehre giriş yapıyor. Şehrin içerisinde kendi izlenimlerini, halkın ne durumda olduğunu bilhassa kendisi şahit oluyor." dedi.

Yolun "Büyük Biniş" ya da "At Rampası" olarak adlandırıldığını vurgulayan Çapoğlu, kayıtlara göre yolu en sık kullanan padişahların 4. Murat, Sultan İbrahim, 3. Mustafa ve 2. Mahmut olduğu bilgisini verdi.

Topkapı Sarayı'nın 2019 yılının Eylül ayında Milli Saraylar İdaresine bağlandığını hatırlatan Çapoğlu, şunları kaydetti: