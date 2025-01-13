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Topkapı Sarayı'nda Osmanlı ruhu: 'Silahtar' kıyafetli jandarma nöbette!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.01.2025 11:19
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İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Topkapı Sarayı'nda Osmanlı geleneğine uygun bir uygulama başladı. Sarayı koruyan jandarma ekipleri artık nöbetlerini silahtar kıyafetiyle tutacak.

Topkapı Sarayı'nda Osmanlı ruhu: 'Silahtar' kıyafetli jandarma nöbette!

İstanbul'un tarihi ve turistik açıdan önemli simgelerinden Topkapı Sarayı'nda Osmanlı ruhunu yansıtan yeni bir uygulama hayata geçirildi.

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İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Sarayın korunması ise İl Jandarma Komutanlığı Topkapı Sarayı Jandarma Koruma Bölüğü tarafından yapılıyor.

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TRT Haber'in özel haberine göre; Sarayda nöbet tutan jandarma personeli görevi dönemin ruhunu yansıtması için özel tasarlanan silahtar kıyafetiyle yapıyor. Böylece yaşayan bir tarih olan Topkapı Sarayı'ndaki teşkilat yapısı ziyaretçilere aktarılıyor.

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Dikkat çeken uygulamada jandarma personeli Babüsselam ve Babüssade kapılarında nöbet bekliyor.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

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Jandarma Genel Komutanlığı'nın korumasında olan Topkapı Sarayı'ndaki yeni uygulama, turistlerin yoğun ilgisini ile karşılaştı. Turistler, silahtar kıyafetli nöbetçiler ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Anahtar Kelimeler:
Topkapı Sarayı
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