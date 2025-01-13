Topkapı Sarayı'nda Osmanlı ruhu: 'Silahtar' kıyafetli jandarma nöbette!

İstanbul'un tarihi ve turistik açıdan önemli simgelerinden Topkapı Sarayı'nda Osmanlı ruhunu yansıtan yeni bir uygulama hayata geçirildi.

İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Sarayın korunması ise İl Jandarma Komutanlığı Topkapı Sarayı Jandarma Koruma Bölüğü tarafından yapılıyor.

TRT Haber'in özel haberine göre; Sarayda nöbet tutan jandarma personeli görevi dönemin ruhunu yansıtması için özel tasarlanan silahtar kıyafetiyle yapıyor. Böylece yaşayan bir tarih olan Topkapı Sarayı'ndaki teşkilat yapısı ziyaretçilere aktarılıyor.

Dikkat çeken uygulamada jandarma personeli Babüsselam ve Babüssade kapılarında nöbet bekliyor.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın korumasında olan Topkapı Sarayı'ndaki yeni uygulama, turistlerin yoğun ilgisini ile karşılaştı. Turistler, silahtar kıyafetli nöbetçiler ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.