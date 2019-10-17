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Topladığı kestaneleri pazara götürürken traktörün altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Uludağ'ın eteklerinde kestane topladıktan sonra pazarda satmak için yola çıkan sürücü, traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

Bursa'da araziden topladığı kestaneleri pazarda satmak için yola çıkan sürücü, traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İmdat Türkan (52), sabah saatlerinde kestane toplamak için merkez Yıldırım ilçesinde Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alana gitti.

Topladığı kestaneleri 11 AE 133 plakalı traktörüne yükleyen Türkan, bunları pazarda satmak için yola çıkarak Teferrüç Mahallesi'ndeki orman yoluna girdi. Traktör, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Araçtan yere düşen sürücü Türkan, traktörün arka lastiğinin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İmdat Türkan'ın öldüğünü belirledi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası traktör

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