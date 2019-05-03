HABER

Topladıkları bitkileri satarak aylık 6 bin lira kazanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilesine bağlı köylerde yaşayan aileler, ilkbaharda bölgelerinde doğal olarak yetişen değişik bitkileri toplayıp satarak ayda 6 bin liraya kadar gelir elde ediyor.Sason’a bağlı Zoveser Dağı etkilerinde yaşayan vatandaşlardan Enver Eme, kopardıkları pancar bitkisini katırlarla köylere taşıdıklarını oradan da ilçeye getirip sattıklarını söyledi.

Batman’ın Sason ilesine bağlı köylerde yaşayan aileler, ilkbaharda bölgelerinde doğal olarak yetişen değişik bitkileri toplayıp satarak ayda 6 bin liraya kadar gelir elde ediyor.
Sason’a bağlı Zoveser Dağı etkilerinde yaşayan vatandaşlardan Enver Eme, kopardıkları pancar bitkisini katırlarla köylere taşıdıklarını oradan da ilçeye getirip sattıklarını söyledi. Dağlarda doğal ortamda yetişen pancar bitkisini topladıktan sonra başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlere de gönderdiklerini ifade eden Enver Eme, "Zoveser dağından köylere kadar topladığımız pancarları köye kadar katırlarla taşıyoruz. Dağda yol olmadığı için köye kadar katırlarla taşıyoruz. Yol olmadığı için katırlarla günde bir yük getirebiliyoruz. Topladığımız pancarları İstanbul’a da gönderiyoruz, dolayısıyla günlük İstanbul’a 2 ton gönderiyoruz, burada da bir ton satıyoruz. Şu anda 4 kişilik bir aile topladıkları pancarları satarak aylık 6 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor. Yetkililerden dağlara yol yapmasını istiyoruz, yol yapılırsa, ulaşım kolay olacağından daha fazla gelir elde edebiliriz" dedi.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Bayındır Çiçek Festivali başladıBayındır Çiçek Festivali başladı
20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş

FETÖ sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Anayasa Mahkemesi'nden Ahmet Altan ve Ali Bulaç kararı

AYM'den flaş Ahmet Altan ve Ali Bulaç kararı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi

Az önce açıklandı! Onlarca terörist öldürüldü

Üniversite öğrencilerinin gözü 1 haftadır burada! 'Saat gibi bakıyoruz'

1 haftadır gözleri orada! 'Saat gibi bakıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.