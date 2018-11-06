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Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Sarnıç Köyü'nde ormana mantar toplamaya giden baba oğul yedikleri mantardan zehirlendi. Olayda baba hayatını kaybederken, oğlunun ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, olay Cumartesi günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarnıç Köyü ormanında meydana geldi. 76 yaşındaki Ali Oğur ile oğlu 53 yaşındaki Mehmet Oğur ormandan topladıkları mantarları yedi. Bir süre sonra yedikleri mantardan zehirlenen baba oğul fenalaştı.

Bursa'da mantar faciası

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Ali Oğur ve Mehmet Oğur 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Büyükorhan Devlet Hastanesine oradan ise Bursa Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.
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Ali Oğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Mehmet Oğur’un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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Jandarma ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mantar Zehirlenmesi

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