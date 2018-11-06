Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, olay Cumartesi günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarnıç Köyü ormanında meydana geldi. 76 yaşındaki Ali Oğur ile oğlu 53 yaşındaki Mehmet Oğur ormandan topladıkları mantarları yedi. Bir süre sonra yedikleri mantardan zehirlenen baba oğul fenalaştı.
'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor
Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek
İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade
Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor
AK Parti seçim öncesi temayül yoklaması yapacak!
SMS kullanımı tarih oluyor!
Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar
Rusya ve ABD uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi! Gergin anlar!
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum