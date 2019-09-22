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Topladıkları oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 3 arkadaş, hazırladıkları 'Mutsuz çocuk kalmasın' projesi kapsamında kendi imkanlarıyla temin ettikleri oyuncakları, Çat ilçesinin kırsal mahallelerine götürerek çocuklara dağıttı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 3 arkadaş, hazırladıkları 'Mutsuz çocuk kalmasın' projesi kapsamında kendi imkanlarıyla temin ettikleri oyuncakları, Çat ilçesinin kırsal mahallelerine götürerek çocuklara dağıttı.

Kent merkezinde oturan Elif Yılmaz (25), Mutlu Gül (23) ve Gökmen Gerni (25), çocukları sevindirmek için 'Mutsuz çocuk kalmasın' projesi hazırladı. Üç arkadaş, kendi imkanlarıyla topladıkları oyuncakları Çat ilçesinin kırsal 3 mahallesine götürerek, buradaki çocuklara dağıttı. Aldıkları oyuncaklarla mutlu şekilde evlerinin yolunu tutan çocuklar, 3 arkadaşa teşekkür etti.

Dağınık bir alanda kurulan mahalleleri ev ev dolaşan arkadaşlar, yanlarına gelme fırsatı olmayan çocuklara da oyuncaklarını teslim etti. Yaklaşık 300 çocuğu sevindiren Yılmaz, Gül ve Gerni, oyuncakları dağıttıktan sonra kent merkezine geri döndü.

​Daha önce de çocuklar için kıyafet kampanyası düzenlediklerini belirten arkadaşlar, bu kez ise oyuncak dağıtmak için proje hazırladıklarını ifade etti. Kampanyada ilk olarak Çat'ın 3 mahallesine gittiklerini anlatan Elif Yılmaz, "Biz imkanlarımız ölçüsünde çocukları mutlu etmek istedik. İlkini gerçekleştirdiğimiz kampanyayı devam ettirmek istiyoruz. Projeyi devam ettirmek istiyoruz, vatandaşların da desteğini bekliyoruz" dedi.

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