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TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI: 28 Mayıs seçimlerinde kaç oy kullanıldı? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde kullanılan yurtiçi ve yurtdışı oy sayısı

28.05.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidildi. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla birlikte gözler seçim sonuçları takip ekranı ile toplam kullanılan oy sayısına çevrilecek. Kullanıcılar "28 Mayıs seçimlerinde kaç kişi oy kullandı, toplam kullanılan oy sayısı ne?" sorusunu araştırıyor. Peki, 28 Mayıs seçimlerinde kaç oy kullanıldı? Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde kullanılan yurtiçi ve yurtdışı oy sayısı kaç?

TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI: 28 Mayıs seçimlerinde kaç oy kullanıldı? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde kullanılan yurtiçi ve yurtdışı oy sayısı

Toplam kullanılan oy sayısı 2023 cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri sebebiyle merak edildi. Yurt dışı oy sayısı ve ilk kez oy kullananların oranı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Yurt dışı oy kullanım süresi daha önce dolmuştu. Bugün saat 17.00 itibariyle oy verme işlemleri sona erecek ve yurt dışı ve yurt içi kullanılan oyların sayımına başlanacak. İşte toplam kullanılan oy sayısı ve yurt dışı oy oranları ile ilgili ayrıntılar...

28 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAÇ OY KULLANILDI?

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk tur seçimleri öncesinde seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin yaptığı açıklamada; "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" ifadelerini kullanmıştı.

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28 Mayıs Pazar(bugün) gerçekleştirilen seçimlerde oy verme süresi henüz dolmadığından dolayı toplam kullanılan oy sayısı bilinmiyor. Sandıkların kapanması ve oy sayma işlemlerinin sonuçlanmasının ardından geçersiz oy, toplam kullanılan oy, yurt içi ve yurt dışı oy oranları ve sayıları belli olacak.

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YURTDIŞI OY SAYISI NE KADAR?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen seçimde 54 milyon 919 bin 932 seçmen oy kullandı. Açılan sandık sayısının yüzde 98,6 olduğu dakikalarda 1 milyon 29 bin geçersiz oy sayıldı. Bugün gerçekleştirilen seçim sonuçları, sandıklardaki oy sayımı tamamlandıktan sonra netleşecek.

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