Toplam turist sayısının yüzde 10'unu Edirne ağırlıyor

EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Türkiye'ye geçen yıl 46 milyon turistin geldiğini düşünürsek Edirne'nin toplam sayının yüzde 10'una yakınını ağırladığını görüyoruz." dedi.

Edirne'de Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Hacıoğlu, Edirne'nin Türkiye'de en fazla turist çeken 3 ilden biri olduğunu belirterek, "Konaklama ve otel sektörü üzerinde düşeni yapıyor. Ancak kentimize gelen turistleri, yılın 12 ayına yayarak konaklama sektörü dışındaki turizm aktivitelerinin de gelişmesi lazım. Gece eğlence sektörünü geliştirmek bu konuda yanlış olmaz." dedi.

Edirne'nin turizmden aldığı payın artırılması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye geçen yıl 46 milyon turistin geldiğini düşünürsek Edirne'nin toplam sayının yüzde 10'una yakınını ağırladığını görüyoruz. Otellerdeki konaklama oranları arttı, müzelerdeki ziyaretçi sayısı arttı. Bizim hedefimiz Saros'u turizm merkezi, Karaağaç bölgesini turizm gelişim bölgesi yapmak. Kente yeni kültür ve kongre merkezleri yaparak bu alanda bir gelişme yaratmayı hedefliyoruz. Yapılacak yeni girişimlerle kentimize daha çok yerli ve yabancı turist gelmesini sağlamış olacağız. Bu manada turizm sektörüne çağrım, sürdürülebilir ve nitelikli bir turizm çalışması yapmak. Arza bağlı değil, talebe bağlı turizm daha çok misafir ağırlama şansı yakalamamıza neden olacaktır."

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu "Minik mehter takımı" Saraçlar Caddesi'nde gösteri sundu.

