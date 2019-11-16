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Toplama motosiklet trafikten men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:08 | Son Güncelleme

Adana’da trafik polisleri yapılan denetimler sırasında ele geçirilen toplama motosiklet, trafikten men edilirken sürücüsüne de ceza yazıldı.Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güney Kuşak Bulvarında uygulama başlattı.

Adana’da trafik polisleri yapılan denetimler sırasında ele geçirilen toplama motosiklet, trafikten men edilirken sürücüsüne de ceza yazıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güney Kuşak Bulvarında uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında toplama motosiklet polisin dikkatini çekti. Polis, motosikleti durdurup sürücüsünden ehliyet istedi. Ancak hem kaskı hem de ehliyeti olmayınca polis ceza yazıp toplama motosikleti de trafikten men etti. Toplama motosikleti gören diğer sürücüler şaşkına döndü.

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