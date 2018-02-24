MAGAZİN

Toplamda 133 milyon ediyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 12:05 | Son Güncelleme

Hepsini topladığınız zaman 133 milyon kişi ediyor. Peki ama aralarından hangisi gerçek 'kraliçe'?

Moda dünyasının en çok kazanan en gözde modelleri, sadece mesleki alanda değil sosyal medyada da birbirleriyle rekabet halinde. Instagram'da en çok takip edilenler ise Victoria's Secret melekleri olarak tanınan modeller. Hepsinin takipçi sayısı toplandığında 133 milyon kişi ediyor. Peki ama kendi aralarındaki sıralama nasıl? Hangi melek açık ara önde? Şu sıralar podyuma çıkanların hepsini geride bırakıp tahta oturan "Instagram krilaçise" emekli bir melek. Bakalım eski ve yeni Victoria's Secret meleklerini sosyal medyada kaç kişi takip ediyor.

Gerçek kraliçe hangisi

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Evet... Meleklerin kraliçesi bir süre önce Victoria's Secret ile yollarını ayıran emekli melek Gisele Bundchen. Artık moda dünyasında kendi yolunu çizen Bundchen'in 14.1 milyon takipçisi var.
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İkinci sırada 11.9 milyon takipçiyle Candice Swanepoel geliyor.
3 / 20

Miranda Kerr'in 11.7 milyon takipçisi var.
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Onu , 11,6 milyon takipçiyle Adriana Lima izliyor.
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Taylor Hill, 9.9 milyon takipçi.
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Alessandra Ambrosio, 9 milyon takipçi.
7 / 20

Rosie Huntington-Whiteley, 7.6 milyon takipçi.
8 / 20

Karlie Kloss, 7.2 milyon takipçi.
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Sara Sampaio, 6.3 milyon takipçi.
10 / 20

Doutzen Kroes, 5.6 milyon takipçi.
11 / 20

Behati Prinsloo, 5.2 milyon takipçi.
12 / 20

Lily Aldridge, 5.2 milyon takipçi.
13 / 20

Josephine Skriver, 4.8 milyon takipçi.
14 / 20

Izabel Goulart, 4.2 milyon takipçi.
15 / 20

Elsa Hosk, 4.2 milyon takipçi.
16 / 20

Romee Strijd, 4.1 milyon takipçi.
17 / 20

Stella Maxwell, 3.5 milyon takipçi.
18 / 20

Martha Hunt , 2.8 milyon takipçi.
19 / 20

Jasmine Tookes, 2.7 milyon takipçi.
20 / 20

Lais Ribeiro, 1.6 milyon takipçi.
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