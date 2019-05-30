Toplanılan temizlik ve kişisel bakım ürünleri gençlere ulaşıyor

CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile gerçekleştirdiği “Gençlik Paketi” kampanyası kapsamında müşterilerinin katılımıyla toplanan temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri, Toplum Gönüllüsü gençlerin belirlediği Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki gençlere ulaştırdı. Kampanya ile hedef, bin gence ulaşmak.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile gerçekleştirdiği “Gençlik Paketi” kampanyası kapsamında topladığı temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri, gençlere ulaştırdı.

19 TL’ye gençlik paketi

Gerçekleştirilen kampanya kapsamındaki Gençlik Paketleri’nde, CarrefourSA müşterilerinin marketlerden ve carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları temizlik ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Gençlere destek amacıyla 19 TL’den satılan paketlerde diş macunundan deodorant spreye, şampuandan jilete, kadın pedinden ıslak mendile kadar kız ve erkek öğrencilere yönelik farklı kişisel bakım ürünleri bulunuyor.

Gençlik Paketleri, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü’nün katılımıyla 29 Mayıs, Çarşamba günü İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen törenle öğrencilere teslim edildi. Kampanya ile hedef, bin gence ulaşmak.

“Gençlerin yanında yer almaya devam edeceğiz”

Kampanyaya dair bir değerlendirmede bulunan Kutay Kartallıoğlu; “Bugüne kadar attığımız her adımda toplum yararına çalışmalar yapma vizyonuyla hareket ettik. Yeni Neslin Sabancısı prensibiyle gençlerin bugünümüz olduğuna inanıyor ve gençliğe yapılan yatırımları önemsiyoruz. Bu doğrultuda da Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ‘Destek Lazımsa CarrefourSA’ diyerek 17 Mayıs’ta yeni bir kampanyaya imza attık. Mevcut cep harçlıklarıyla ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını giderebilen gençlerin temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçları da son derece önemli. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak amacıyla müşterilerimizle birlikte el ele vererek Türkiye’nin 53 ilindeki 611 marketimizde Gençlik Paketi ismiyle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri 19 TL’den satışa sunduk. Kısa zamanda toplanan paketleri Toplum Gönüllüsü gençlerin tespit ettiği gençlere ulaştırdık. Sorumlu perakendeci anlayışımız doğrultusunda gençlerin yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Murat Çitilgülü ise iş birliği hakkında şöyle konuştu: “Toplum Gönüllüsü gençler 17 yıldır toplumsal sorunlara çözüm oluşturmak amacıyla çok çeşitli temalarda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. Yürüttüğümüz “Gençlik Paketi” kampanyası kapsamında 1 - 31 Mayıs tarihleri arasında CarrefourSA müşterileri; gençlere destek olabilmek için kişisel bakım ürünleri satın aldı. CarrefourSA da bu ürünlerin yer aldığı paketleri, gençlerin tespit edecekleri okullarda dağıtılmak üzere TOG’a bağışladı. Gençlere ve gençliğin gücüne inanan CarrefourSA’ya ve müşterilerine, gönüllü çalışmalarıyla enerjilerini toplum için kullanmayı seçen tüm Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum.”



