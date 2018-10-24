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Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine sinirlenen İtalyan üye Angelo Ciocca, AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını ayakkabısıyla ezerek tepki gösterdi.

Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu sırasında basın toplantısı düzenleyen Moscovici, İtalyan Lig Partisi üyesi Ciocca'nın beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

Ciocca, Moscovici'nin basın toplantısını düzenlediği masaya gelip notları alarak ayağından çıkardığı ayakkabı ile masanın üzerinde ezdi. Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Ciocco, " Strazburg'da (İtalyan malı bir ayakkabı ile) Moscovici'nin yazdığı İtalya karşıtı yalan dağlarının üstüne bastım. İtalya saygıyı hak ediyor ve biz başımızı eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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BÜTÇE KRİZİ

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaadlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

MOSCOVİCİ'DEN TEPKİ

Ciocco'nun hareketine şaşırdığını söyleyen Moscovici ise yine sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta, "Notlarımı (masanın üzerinden) toparlayan bir parlamento görevlisi olduğunu sanıyordum. Hayır, bir milletvekiliydi. Karar ve metinleri ayakkabısıyla ezenler ne demokrasiye ne kurumlara ne de kurallara saygı duyuyor. Görevlerine bile saygıları yok" dedi. AB Komisyonu, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını AB'nin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

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Avrupa Birliği Angelo Ciocca Pierre Moscovici starzburg Ayakkabı protesto

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