Toplantının ortasında ayakkabısını eline alıp...

Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu sırasında basın toplantısı düzenleyen Moscovici, İtalyan Lig Partisi üyesi Ciocca'nın beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

Ciocca, Moscovici'nin basın toplantısını düzenlediği masaya gelip notları alarak ayağından çıkardığı ayakkabı ile masanın üzerinde ezdi. Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Ciocco, " Strazburg'da (İtalyan malı bir ayakkabı ile) Moscovici'nin yazdığı İtalya karşıtı yalan dağlarının üstüne bastım. İtalya saygıyı hak ediyor ve biz başımızı eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE KRİZİ

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaadlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.