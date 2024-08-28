Toplantıya Belediye Başkanı'nın o sözleri damga vurdu '6 kez kredi çekmişsiniz! Ne yaptınız oğlum bu parayı?’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Akın, Büyükşehir Meclis toplantısının ardından gerçekleşen BASKİ Genel Kurulu’nda geçmiş döneme ilişkin sert ifadeler kullandı. AK Parti Grubu’nun suya yapılacak fiyat artışına karşı çıktığı toplantıda, Akın, Yücel Yılmaz döneminin Büyükşehir ve BASKİ yönetimini sert sözlerle eleştirirken "Arkadaşlar 6 kez kredi çekmişsiniz 2022'den beri. 6 kez. Peki, ben soruyorum; ne yaptınız oğlum bu parayı? Ne yaptınız? Altyapı yok, körfezde arıtma yok. Yazık değil mi bu millete?" dedi.

Akın, Yılmaz döneminde 2022 yılında 6 kez kredi kullanıldığını, kendilerinin bir kere kredi almadığını, açmaza düşülmesinin sebebinin de bu olduğunu söyledi.

"UYKUNUZ KAÇTIYSA KAÇSIN ARKADAŞ"

Ahmet Akın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"2022’de aynı zammı yapmış arkadaşlar. Daha da fazlasını yapmışlar, bir de üstüne 6 kere kredi almışlar, biz bir kere kredi almadık. Açmaza düşülmesinin sebebi bu. Yaptıkları zamlar, yapmadıkları yatırımlar. Bu millete yüzde 15 indirim yaptım diye uykunuz kaçtıysa kaçsın arkadaş. Bütün konuşmalarınız hepsi elimde.

"YATIRIM YAPILMAZSA ÇOK DAHA KÖTÜ DURUMA DÜŞERİZ"

Bugün çok merak ediyorum bakalım neler söyleyecekler diye. 6 kez kredi çekmişler 2022’den beri. Soruyorum ne yaptınız oğlum bu parayı? Yazık değil mi millete. Altyapı yok, Körfez’de arıtma yok, Türkiye’de birinci sırada olan kayıp kaçak geçmiş dönemin bize bıraktığı ayıptır. Sizler gibi meclis üyelerimizle beraberiz, siz de yardım edeceksiniz birlikte çözeceğiz. Yatırım yapılmazsa çok daha kötü duruma düşeriz.

"SİZİN YAPAMADIKLARINI YAPMAKTIR BİZİM BORCUMUZ"

Suyun yüzde 70’ini sokağa atıyoruz. Bugüne kadar Balıkesir’deki 32 arıtmanın biri dışındaki hiçbirinin ikinci kademesi yapılmamış. 2017’de Edip Abi yapmış, o da olmasa yapılan bir şey yok. Ne yaptınız bu paraları. Elinizi vicdanınıza koyun, hatlar 70 yıllık depolar 35 yıllık. Körfez’de arıtmalar ömrünü doldurmuş. İsale hattını başlattık devamı gelecek. Sulama kanalı yüzgeçe dönmüş. Ayda en az 120 milyon lira BASKİ’ye sübvanse yapılıyor bunu ödeyip üstüne bu kadar yatırım yapmamız lazım. Sulama hatlarının değişmesi lazım. 2024 yılındayız, 20 yıldır yönetiyorlar, 400 kilometreye yakın asbestli boru var, zehir saçıyor. Bunları değiştireceğiz. Yağmur yağsa Ahmet Akın yaptı diyeceksiniz. Sizin yapamadıklarınızı yapmaktır bizim borcumuz.

"BU KADAR PARAYI NEREYE HARCADINIZ KARDEŞİM?"

Burada yüzde 70 kaçak varken sizlerin eliniz armut mu topluyordu, bu kadar parayı nereye harcadınız kardeşim? 2022’nin Haziran ayında suya yüzde 60 zam yapılıyor. Bununla yetinmiyor, 2023’ün 11. ayına kadar özel bankalardan 6 adet faizle birlikte 3.6 milyar liralık kredi kullanılıyor. Akıl alır gibi değil. Bu parayı biz bulacağız, Körfez’in su ve arıtma sorununu çözeceğiz. Fiyat artışı yapma zorunluluğunun sebebi biriken cari borçlar ve kredi maliyetlerinin karşılanması. 4 aylık yönetimiz, bu kadar sıkıntı sorun var, 4 aylık görev süresinde, daha yeniyiz zaten, Ayvalık Altınova mahallesinde içme suyu terfi hattı projesinin temelini attık, 8026 metre hat çalışmasını başlattık, bitmek üzere. 10 yılda 18 kuyu açmışsınız, biz 4 ayda 5 kuyu açtık su kaynağını bulduk. Tasarruf tedbirlerini aldık. Birileri, beni tanımayanlar benim bu memlekette milletvekilliği yaptığımı unutanlar, Ahmet Akın kaçıyor diyorlar. Ne kaçması, biz yüzde 50’den fazla oy aldık, burada en çok oy alan kişi olarak karşınızdayım.

"YÖNETİM DÜZGÜN OLSAYDI MİLLET BU FATURALARI ÖDEMEK ZORUNDA KALMAZDI"

Hem iktidardasınız hem belediyeyi batırmışsınız. Biz burayı kalkındıracağız. İlk 4 ay icraatları burada. Yalanla dolanla olmaz. Bütün bürokratlarımız her sorunuza cevap vermeye hazır. İlk 4 ayda 5 su kaynağı bulduk. Yönetim düzgün olsaydı millet bu faturaları ödemek zorunda kalmazdı. Biz bu milleti zorda, yarı yolda bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Şu kardeşinize güvenin, bizde Allah korkusu var, millete en iyi şekilde yansıtmak için gece gündüz çalışacağız."