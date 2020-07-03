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Toplantıya gidiyorlardı! Lüks cip ok gibi saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 16:56 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip önünde seyreden TIR’a çarptı. Dorsenin altına giren cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Toplantıya gidiyorlardı! Lüks cip ok gibi saplandı

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Okçu (52) idaresindeki cip önünde seyreden Latif Okçular idaresindeki TIR’a arkadan çarptı. Cip, TIR’ın dorsesinin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi.

KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Hüseyin Okçu ve Kamil Balay (55) araçta sıkışarak hayatlarını kaybederken, aracın arka koltuğunda bulunan Asiye Türker (62) ise ağır yaralandı. Yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

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TOPLANTIYA GİDİYORLARDI

Cipteki 3 kişinin Bolu Abant’ta dijital para ile ilgili düzenlenen bir toplantıya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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