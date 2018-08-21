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Toplu balık ölümleri endişelendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki Bakırçay Nehri'nin bir kolu olan Karakurt Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşanması endişelendirdi.

Erdinç ALKAN KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki Bakırçay Nehri'nin bir kolu olan Karakurt Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşanması endişelendirdi. Binlerce balığın telef olduğu çayda, inceleme başlatılacağı bildirildi. Balıkesir'in güneyindeki dağlardan doğan ve Manisa'nın ilçelerinden geçerek İzmir'in Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi'nin doğusundan denize dökülen Bakırçay Nehri'nin bir kolu olan Karakurt Çayı'nda balık ölümleri yaşanmaya başladı. Çayın Kırkağaç ilçesinden geçen bölümünde binlerce balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri yöredeki köylüler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, Karakurt Çayı'nın endişeye neden olan balık ölümlerinin görüldüğü çeşitli noktalarından incelenmek üzere bugün su ve ölü balık numuneleri alacağı bildirildi. Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, Mahallemizden geçen Karakurt Çayı'nda yaşayan binlerce sazan ve yılan balığı telef oldu. Çaya bırakılan atık su ile asitli zeytin atık sularının balıkları telef ettiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da yine bu görüntüleri yaşamıştık. Yaşanan bu olaya çok üzüldük. Bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünmüyoruz ama vatandaşlarımız daha duyarlı olmasını bekliyoruz dedi. Karakurt Mahallesi sakinlerinden Mehmet Eren, çayda yaşanan balık ölümlerine bir çözüm bulunmasını isteyerek, Artık balık avlamak için dışarılara gitmek istemiyoruz. Eski günlerde olduğu gibi mahallemizden geçen bu çayda balık tutmak en büyük özlemimiz diye konuştu.

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