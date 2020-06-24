Toplu balık ölümlerinde flaş detay: Şiddetli gök gürültüsü tetikledi

Van’da son günlerde yaşanan balık ölümleri bölge halkını ve araştırmacıları endişelendirmeye başlamıştı. Özalp ilçesine bağlı Dönerdere ve Yumruklu göletleri ile Saray ilçe sınırlarında bulunan Dorutaş Göleti’nde yaşanan balık ölümlerinde artış yaşandı. İhbar üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube ekibi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ, çok sayıda sazan balığı ölümüyle karşılaşmıştı.

ÖRNEKLER ÜZERİNDE ANALİZLER YAPILDI

Laboratuvarda alınan su ve sazan balığı numunesi üzerinde analizler yapıldı. Göletlerde alınan sularda yapılan kimyasal analizlerde ölçülen değerlerin sazan balığının yaşamı için uygun değerler olduğu ve suda kimyasal bir bulguya rastlanılmadığı, balık numunesi üzerinde yapılan paraziter incelemelerde ise herhangi bir parazitin olmadığı görüldü.

3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULDU

Yapılan analizlerde 3 ihtimal üzerinde duran görevliler; balıkların termal şoka girerek, besinlerin azalması ve gök gürültüsünden dolayı şoka girerek ölmüş olabileceği tahmin ediliyor. Analizler neticesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: