HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı

Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 18:35 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüsün 60 kişiye bulaştığı Taşkınpaşa köyünde, karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.

Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., Mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyaretten döndükten sonra öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, 21 Nisan'da karantinaya alındı.

60 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorun nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi, katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Bu kişiler, daha sonra hastanede tedaviye alındı.

KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI

Bugün toplanan Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sona eren karantina süresinin 14 gün daha uzatılmasına karar verdi. Taşkınpaşa köyüne komşu olan ve 21 Nisan'dan bu yana karantina altında tutulan Şahinefendi köyünde de karantina süresi 14 gün uzatıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Altun'dan skandal yazıyla ilgili suç duyurusuAltun'dan skandal yazıyla ilgili suç duyurusu
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İtiraflarıyla gündem oldu! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

İtiraflarıyla gündem oldu! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Diğer Haberler
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri tutuklandı

'@kaçsaatolduson' tutuklandı!

Maske satışı serbest! Peki maske satışı nereden ve nasıl yapılacak?

Maske satışı nereden yapılacak?

Son dakika: Fahrettin Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusu

Altun'dan skandal yazıyla ilgili suç duyurusu

Adnan Oktar ile ilgili mahkemeden yeni karar

Adnan Oktar ile ilgili mahkemeden yeni karar

Camiler cemaatle ibadete açıldı mı? Normalleşme süreci camiler için başladı mı?

Camiler cemaatle ibadete açıldı mı?

11 Mayıs öncesi berberlerin randevu yoğunluğu

11 Mayıs öncesi berberlerin randevu yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.