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Toplu e-posta pazarlamasında başarıyı artıracak 10 tüyo

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Gökalp Çakıcı, e-posta pazarlamasında başarı sağlayacak ayrıntıları paylaştı.Yerel bulut e-posta sağlayıcısı olan Uzman Posta’nın Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, toplu e-posta pazarlamasında başarıyı artırmaya yönelik tüyolar verdi.

Gökalp Çakıcı, e-posta pazarlamasında başarı sağlayacak ayrıntıları paylaştı.
Yerel bulut e-posta sağlayıcısı olan Uzman Posta’nın Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, toplu e-posta pazarlamasında başarıyı artırmaya yönelik tüyolar verdi. Çakıcı, e-posta iletişiminin, ölçeği ne olursa olsun bir işletme için hala en önemli duyuru ve iletişim yollarından biri olduğunu söyleyerek, “Özellikle toplu e-posta gönderimi, büyük pazarlama bütçelerine sahip olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için oldukça verimli, hesaplı ve etkili pazarlama iletişimi araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Periyodik şirket bültenlerinden kampanya duyurularına kadar pek çok amaçla kullanılabilen toplu e-posta gönderiminde dikkat edilmesi gereken çok sayıda nokta var elbette. Her şeyden önce e-posta adresi kişiye özel olduğu için müşteri ve paydaşlarınız e-posta adreslerini sizinle paylaşırken buna saygı gösterilmesi beklentisi içindedir” dedi.
Çakıcı, başarılı bir toplu e-posta gönderimine ilişkin fayda sağlayacağını düşündüğü bazı önerileri şu şekilde sıraladı:
“E-postaları toplu gönderim listelerinize ‘izinli pazarlama’ ilkelerini gözeterek ekleyin ve listenizdeki kişilere ‘hoşgeldin’ mesajı gönderin. Dijital veya değil, e-posta adresi toplamak için kullandığınız formu sade tutun, müşterinizden onlarca bilgi talep etmeyin. Uzun ve detaylı abonelik formları kişilerin ilgisini dağıtarak, uzaklaşmalarına neden olur.
E-posta adresini aldığınız kişiye hangi durumlarda, nasıl e-postalar gönderileceğini belirtin ve bu çerçevenin dışına çıkmayın. Unutmayın, insanlar e-posta adreslerini onlara her konuda bilgi gönderin diye paylaşmıyor.
Toplu e-posta gönderimi için kullandığınız şablonun sade ve şirketinizin kurumsal kimliği ile uyumlu olması, metinlerin ise güzel bir Türkçe ile, hatasız ve anlaşılır yazılması önemlidir. E-posta konu hanesinde çok uzun olmayan, akılda kalıcı ifadeler kullanılmasına, tık tuzağından (click bait) ise mutlaka kaçınılmasına dikkat edilmelidir.
Mobili asla göz ardı etmeyin. Göndereceğiniz maillerin büyük olasılıkla mobil cihazlardan görüntüleneceğini bilerek, uygun şablon ve görseller kullanmaya özen gösterin.
Göndereceğiniz toplu e-postanın alıcıyı bunaltmaması gerekir. O yüzden bültende sıralayacağınız mesajlarınıza kısa şekilde vermeli, detay isteyebilecek alıcıları bir linkle web sitenize yönlendirmelisiniz.
Hedef kitlenize görmek isteyebilecekleri içerikleri gösterin. Toplu e-posta listenizdeki adreslerin sahiplerini alışkanlıklar, ilgi alanları, demografik özellikler gibi bir takım başlıklar altında kategorize edebiliyorsanız, her kategori için ayrı, farklılaştırılmış toplu mailing yapmanız geri dönüş yüzdesini artıracaktır.
Toplu mailing sıklığını abartmayın. Son derece popüler bir servis veya ürününüz de olsa, her gün onlarla ilgili içerikler görmek bir noktadan sonra mail’inizi alan kişileri sıkacaktır. Optimum bir gönderim frekansı belirleyip ona sadık kalın.
Toplu mailing yapmadan önce mutlaka kendinize ve ekibinize test gönderimi yapın.
Paylaşım butonlarını eklemeyi unutmayın. Özellikle, toplu e-mailingi tanıtım ve duyuru amaçlı periyodik bir iletişim yolu olarak kullanıyorsanız mutlaka sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşıma yönlendirecek butonları görünür şekilde şablonunuza ekleyin.
Gönderim yaptıktan sonra işiniz bitmiyor. Alıcıların gönderilerinizi okuma, tıklama, listeden ayrılma, paylaşma gibi istatistikleri ve anlık ileti raporlamalarını mutlaka takip etmelisiniz. Süreci başından sonuna kadar Türkçe olarak kolayca yönetebileceğiniz, saniyeler içinde gönderi oluşturabileceğiniz, gönderim ve veri sınırlamalarına takılmayan toplu gönderim mail servislerini kullanmayı tercih etmelisiniz."

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