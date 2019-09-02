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Toplu Katliam Yapanlara Yönelik İdam Cezası İnfazı Hızlanıyor mu?

02.09.2019 21:14 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Barr’ın toplu katliam yapanlara yönelik idam cezasının infazını hızlandıracak bir tasarı hazırladığı belirtildi. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in genel sekreteri Marc Short, bu önlemin Beyaz Saray'ın Kongre'ye sunacağı silah yasası teklifiyle ilgili bir paketin parçası olduğunu kaydetti

Toplu Katliam Yapanlara Yönelik İdam Cezası İnfazı Hızlanıyor mu?

Adalet Bakanı William Barr’ın toplu katliam yapanlara yönelik idam cezasının infazını hızlandıracak bir tasarı hazırladığı belirtildi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in genel sekreteri Marc Short, Air Force 2 uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu önlemin Beyaz Saray'ın Kongre'ye sunacağı silah yasasıyla ilgili bir paketin içinde yer alacağını kaydetti.

Short, konuyla ilgili olarak Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Adalet Bakanı Barr’la temas halinde olduğunu da kaydetti.

Beyaz Saray son dönemdeki saldırıların ardından silah şiddetine yönelik önlemler üzerinde çalışıyor.

Başkan Donald Trump şiddetle bağlantılı akıl sağlığıyla ilgili önlemlere destek veriyor ancak daha önce tereddüt ettiği, silah almak isteyenlere yönelik geçmiş araştırmalarının boyutunun genişletilmesini de artık değerlendiriyor.

Demokratlar çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen silahlanma kontroluyla ilgili yasa tasarısının Senato’da da oylanarak kabul edilmesini istiyor. Senato’da Cumhuriyetçiler çoğunlukta.

Yasa tasarısının yasa haline gelmesi için Senato’da da kabul edilip Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Kongre üyelerinin tatilden döndükten sonra silah tasarıları konusunda önlerindeki yasal seçenekleri daha yakından masaya yatırması bekleniyor. Ancak yasa tasarısında hangi maddelerin yer alacağı, Demokratlar’la Cumhuriyetçiler’in hangi konularda uzlaşıp uzlaşamayacağı merak konusu.

Ağustos ayının ilk günlerinde El Paso ve Dayton kentlerinde meydana gelen silahlı saldırılarda 30’dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırıların ardından ülkede tartışılan silah yasası konusu, Teksas eyaletinin Odessa kentinde 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası yeniden gündeme gelmiş durumda.

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