'Toplu katliamların sorumlusu' çete lideri yakalandı

Meksika polisi, ülkenin merkezinde şiddet olaylarına neden olan ve bir sene boyunca uyuşturucu karteli Jalisco ile çatışan Santa Rosa de Lima çetesi lideri 'Tokmak' lakaplı Jose Ortiz'i yakaladıklarını duyurdu. Jose Antonio Ortiz uzun yıllar boyunca ülkede gerçekleştirilen birçok toplu katliamın sorumlusu olarak gösteriliyordu.

Polis, pazar sabahı Guanajuato eyaletinde yaptığı operasyonda Ortiz ile birlikte beş çete üyesini de yakaladıklarını açıkladı. Güvenlik güçleri olay mahallinde yaptıkları aramada Ortiz ve ekibinin bir iş kadınını da kaçırdıklarını tespit etti. Operasyonda çok sayıda ateşli silah ve patlayıcının olduğu bir cephanelik de ele geçirildi.

