Toplu konut tanıtım ve tesis açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1994'te göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık, bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. İstanbul güzelleştikçe büyüdü, daha çok hizmet ister hale geldi. Biz de Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak, aynı şekilde büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk." dedi.

Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ndeki konuşmasında, 1989'da çeşitli hileler sonucunda Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı seçimini kaybettiğini anlattı.

"CHP yine o zaman yalan dolanla falan işi bitirmişti ama ondan sonra da iflah etmediler zaten. 89 bizi 94'e taşıdı. 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldım." diyen Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul için düşündüklerini birer birer hayata geçirmeye başladığını söyledi.