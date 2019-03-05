Toplu konut tanıtım ve tesis açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin konut edinme bakımından dünyanın en cazip ülkeleri arasına girdiğini belirterek, "Her alanda olduğu gibi konut sektöründe de hem kalite hem sayı bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde yabancılara satılan gayrimenkullerin tutarı, net 35 milyar dolara yakındır." dedi.

Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin imar ve inşa tarihinin hem çok zengin hem de ibretlik hadiselerle dolu olduğunu söyledi.

Türkiye'de pek çok konu gibi şehircilik ve konut faaliyetlerinin de devletin öncülüğünde başlayarak devam ettiğini dile getiren Erdoğan, özel sektörün de zamanla bu alanda kendini geliştirdiğini, yurt içinde ve dışında gurur verici projelere imza attığını vurguladı.

Erdoğan, bilhassa AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin inşaat ve konut kalitesinin dünyada parmakla gösterilir hale geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: