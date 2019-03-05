Toplu konut tanıtım ve tesis açılış töreni

BİTLİS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Bitlis'in Ahlat ilçesinde inşa edilen 50 kişi kapasiteli Polis Güvenlik Noktasının açılışını yaptı.

İstanbul Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndaki toplu konut tanıtım ve tesis açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla bağlandığı Ahlat'ta yapımı tamamlanan Polis Güvenlik Noktası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış öncesi konuşan Erdoğan, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Konaklama Merkezi yapacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Konukevi. Zira Ahlat, Malazgirt'in adeta bir hareket noktasıdır. 26 Ağustos'tan bir veya iki gün önce Ahlat'a, Ahlat'tan da inşallah Malazgirt'e geçeceğiz. Bu geleneğimizi de Sultan Alpaslan'ın yaptığı gibi biz de devam ettireceğiz. Proje hazır, inşallah kısa bir süre sonra da inşaatına başlayacağız." dedi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay ise Cumhurbaşkanının talimatlarıyla yapılan tüm yatırımlar için Bitlis adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.