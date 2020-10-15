HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

Gaziantep’te toplu taşıma aracının çarptığı yaşlı adam iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Kaza, 13 Ekim günü Şehitkamil ilçesine bağlı İncili Pınar Mahallesi Nail Bilen Caddesi üzerinde meydana geldi.

Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gaziantep’te toplu taşıma aracının çarptığı yaşlı adam iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 13 Ekim günü Şehitkamil ilçesine bağlı İncili Pınar Mahallesi Nail Bilen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,72 yaşındaki Ali Süzer, mali müşavir oğlunu ziyaret için gittiği sırada yolun karşı tarafına geçerken toplu taşıma aracının çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı. Yaşlı adam iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Süzer’in cansız bedeni hastaneden alınarak otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladıGülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
7 yıl önce kimlik fotokopisini kaybeden kadının başı dertten kurtulmuyor
7 yıl önce yaptığı şey yüzünden başı dertten kurtulmuyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde koronavirüs deneti yapılacak
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Salda Gölü'ne 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu
Vali duyurdu! Salda Gölü'ne bisiklet yolu geliyor
İstanbul'da korkunç olay! Köprüden yola atladı
İstanbul'da korkunç olay! Köprüden yola atladı
Aracı alev alev yandı! Gözyaşlarına hakim olamadı
Aracı alev alev yandı! Gözyaşlarına hakim olamadı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.