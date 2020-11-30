HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Toplu taşıma araçlarında HES koduna dikkat ediliyor

Toplu taşıma araçlarında HES koduna dikkat ediliyor

30.11.2020 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen, Covid-19 denetimlerinin sıklaştırılmasına yönelik genelge sonrası Karabük Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında denetimlerini sürdürüyor.

Karabük’te korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen, Covid-19 denetimlerinin sıklaştırılmasına yönelik genelge sonrası Karabük Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında denetimlerini sürdürüyor. Atatürk Bulvarı’nda yapılan uygulamada toplu taşıma araçlarındaki yolculara HES kodu sorgulaması yapılırken vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlendi.
Öte yandan uygulamalar gün içerisinde kentin farklı noktalarında yapılmaya devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi''Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Arkadaşını öldürdü! Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Arkadaşını öldürdü! Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Baş ağrısıyla ilgili dikkat çeken açıklama! Koronavirüs belirtisi olabilir

Dikkat! Koronavirüs belirtisi olabilir

Ankara'da panik anları! Çatıda kurtarılmayı beklediler

Kurtarılmayı beklediler

Koronavirüsün bitmesi için gözyaşı döküp dua etti

Gözyaşı döküp dua etti: 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruz

3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane Bilgin hayatını kaybetti

Sağlık çalışanı Ferdane Bilgin hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.