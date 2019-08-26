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Toplu taşıma araçlarında 'klima ve açık kapı' denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarında 'klima ve açık kapı' denetimlerini sıklaştırdı.

Toplu taşıma araçlarında 'klima ve açık kapı' denetimi

MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarında 'klima ve açık kapı' denetimlerini sıklaştırdı.
Belediye zabıta ekipleri, şehrin birçok noktasındaki duraklarda kontrollerini sürdürürken, 'hareketli uygulama' ile seyir halindeki araçlara binen ekipler, yolcuların sıcak havadan etkilenmemeleri için klima kontrolü yapıyor. Klimasını kapatıp araç kapılarını açarak hava sirkülasyonu sağlayan sürücülüre cezai işlem uygulayan ekipler, aynı zamanda şoförlerin kişisel bakım ve kıyafetlerini ile araçların temizliğini de inceliyor.

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Toplu taşıma araçlarında 'klima ve açık kapı' denetimi

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