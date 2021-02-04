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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

04.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçlarında denetimde bulundu.Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında periyodik olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçlarında denetimde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında periyodik olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıyor. Vatandaşların sağlıklı bir ulaşım sağlayabilmesi için belirtilen kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Korona virüs önlemlerine ilişkin belirtilen hususlar ve Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, il genelinde toplu taşıma araçlarında düzenli olarak denetim yapıyoruz. Pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu süreçte, hem kendi sağlığımız hem de diğer insanların sağlığı için belirtilen kurallara dikkat etmeliyiz” dedi.

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