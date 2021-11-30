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Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar şaşkına çevirdi! Dişini unutan bile var

30.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşya ve malzemeler şaşırttı. Unutulanlar arasında cansız manken, davul, takma diş, sefer tası, koltuk değneği, baston ile medikal yürüteç bile bulunuyor. Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Havva Çetin, ''Bebek arabaları ve büyük boy bisikletler unutuluyor. Onlar bizi şaşırtıyor. Yolculara tavsiyemiz, 'eşyamı unuttum, ama bulunmaz' diyerek ihmal etmesinler. Lütfen en az bir defa sorsunlar" şeklinde konuşuyor.

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar şaşkına çevirdi! Dişini unutan bile var

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Bursaray vagonları ile belediye otobüsleri, tramvay ve BUDO'ya ait deniz otobüslerinde yolcuların unuttuğu eşya ve malzemeleri, Osmangazi Metro İstasyonu'ndaki kayıp eşya bürosunda saklıyor. Unutulanlar arasında cüzdan, çanta, cep telefonları, bluetooth kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarın yanı sıra cansız manken, davul, takma diş, sefer tası, oyuncak bebek, kamp sandalyesi, koltuk değneği, baston ve medikal yürüteç de yer alıyor.

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''BİR YIL DEPODA SAKLIYORUZ''

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların, kendilerine getirilmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini belirten Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Havva Çetin, "BURULAŞ’a bağlı tüm ulaşım araçlarında; metro, otobüs, BUDO, nostaljik tramvay, ipekböceğinde, kaybolan ve bulunan tüm eşyalar Osmangazi istasyonumuzda bulunan kayıp eşya büromuzda toplanmaktadır. En çok unutulan eşyalar arasında kimlikler, cüzdanlar, yağmurlu havalarda şemsiyeler, okullar açık olduğu zaman öğrenci kıyafetleri bulunuyor. 1 yıl bekleme süremiz var. Süresini dolduran eşyaları çeşitli kurum, kuruluş ve derneklere bağış yapmaktayız. Kimlik, pasaport, ehliyet gibi eşyaları 1 ay bekletip, İl Nüfus Müdürlüğü’ne göndermekteyiz. Gıdaları da bir gün bekletip imha ediyoruz. Bebek arabaları ve büyük boy bisikletler unutuluyor. Onlar bizi şaşırtıyor" dedi.

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Sahipsiz eşyaların kermeste satıldığı fakat pandemi nedeniyle 2 yıldır buna ara verdiklerini belirten Çetin "Yeni kermesler için eşyalarımızı bekletiyoruz. Kermes olursa satıp, gelirini tekrar huzurevine bağış yapacağız” diye konuştu.

''HER ŞEY SİSTEME TEK TEK KAYDEDİLİYOR''

Yıllık ortalama 10 bin kalemden fazla eşyanın belediyeye ait toplu taşıma araçlarında unutulduğuna dikkat çeken Çetin, vatandaşlara da çağrı yaparak, şunları söyledi:

"Kaybolan ve bulunan her eşya sistemde kalem kalem kaydoluyor. Eşyaların nitelikleri, cinsleri, hatta bulmasının kolaylaşması için markaları, renkleri, her şey; sisteme tek tek kaydoluyor. Yolcularımız şahsen, Osmangazi istasyonumuzda bulunan kayıp eşya büromuza gelerek de başvurabilirler, telefonla arayarak da ulaşabilir. Eşyalarının olduğunu teyit ederlerse, gelip alabilirler. Yolculara tavsiyemiz, 'eşyamı unuttum, ama bulunmaz' diyerek ihmal etmesinler. Lütfen en az bir defa sorsunlar."

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(DHA)

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