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Toplu taşıma araçlarındaki büyük tehlike! Korkutan uyarı geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, toplu taşıma araçlarındaki camlarda koronavirüs riskine dikkat çekerek, "Bir kişi toplu taşıma aracında öksürdü veya hapşırdı. Sonrasında damlacık yoluyla virüs o ortamda cam dahil enfeksiyon oluşturabilecek bir zemine sahip oldu. Başka birisi cama eline sürdü ve daha sonra o elini burnuna, ağzına ya da gözüne değdirdiği anda bulaş riski söz konusu" dedi.

Toplu taşıma araçlarındaki büyük tehlike! Korkutan uyarı geldi

Prof. Dr. Oğuztürk, koronavirüsün nemli ve sıcak ortamlarda daha uzun süre canlı kalabildiğini ifade ederek, "Bu da önemli bir risk faktörü. Örneğin bir kişi toplu taşıma aracına bindi ve maske takmadı. Orada öksürdü veya hapşırdı. Sonrasında damlacık yoluyla virüs o ortamda cam dahil enfeksiyon oluşturabilecek bir zemine sahip oldu. O kişi de o bölgeden kalktıktan sonra onun yerine oturan başka birisi cama eline sürdü ve daha sonra o elini burnuna, ağzına ya da gözüne değdirdiği anda bulaş riski söz konusu. Kişi farkında olmadan oraya değmiş olabilir. Sonuçta nemli ve buğulu bir ortam. Ve o ortamda da o virüsün kuru havaya göre canlı kalma ihtimali bir miktar daha fazla. Bu anlamda o kişinin burnuna, gözüne veya ağzına farkında olmadan hele de maske takmıyorsa değdirme ihtimali virüsün o kişiye bulaşma riskini ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

'HASTALIĞA YAKALANMA İHTİMALİNİZ YÜZDE 1-2’LERE DÜŞÜYOR'

Prof. Dr. Oğuztürk, ayrıca maske takmanın bulaş riskini ciddi oradan düşürdüğünü vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın şunu çok iyi bilmesi gerekiyor ki sürekli 'maske' 'maske' deniyor; ama maske gerçekten faydalı olduğu için tavsiye ediliyor. Bir ortam düşünün ve siz o ortamda mesafe kurallarına uygun bir şekilde maske takmışsanız yani hem mesafe kuralına uymuşsunuz hem de diyalogda bulunduğunuz kişi maske takmış ve sizde maske takmışsanız yüzde 97-98 sizin o virüs ile muhataplığınız söz konusu olmuyor. Hastalığa yakalanma ihtimaliniz yüzde 1-2’lere düşüyor. Şöyle bir örnek verebiliriz ki siz maske taktınız ve o ortamda herhangi bir riskte söz konusu ise o maske sizde yüzde 80-85 koruyucu özelliğine sahiptir. Bu anlamda ısrarla ‘maske takın' denilmesinin altında bilimsel gerçekler olduğunu vatandaşımızın hiçbir zaman aklından çıkarmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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