HABER

Toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi: - "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan 2019 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı hakkındaki genelgede erişilebilirlikle ilgili ilave 2 yıl daha uzatma yoktur"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesiyle ilgili süre uzatımına gidilmediğini belirtti.

Çelebi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan 2019 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı hakkındaki genelgeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Engelli bireylerin de herkes gibi toplu taşıma araçlarıyla kamu kullanımına açık tüm yerlere bağımsız ve güvenli olarak erişebilmesinin önemine işaret eden Çelebi, söz konusu genelgede erişebilirlik sorununa çözüm getirecek hükümler bulunduğunu vurguladı.

Genelgedeki belediyelerin şehir içindeki toplu taşıma hizmetlerinin, engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirlerin alacağına yönelik maddeye dikkati çeken Çelebi, şöyle devam etti:

"Fakat bu bazı çevrelerce 'Bakanlığın genelgesiyle erişilebilirlik süresi 2 yıl uzatıldı' gibi yanıltıcı haber yapılarak algı operasyonu oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu durum kasıtlı olarak yanlış yorumlanarak bazı çevrelerin camiamızın üzerinde olumsuz planları ve hesapları olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yerel yönetim seçimlerine kısa bir süre kala bu tür olumsuz ve yanıltıcı provokasyon kokan haberlerin engellileri ziyadesiyle üzdüğünü özellikle belirtmek isteriz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan 2019 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı hakkındaki genelgede erişilebilirlikle ilgili ilave 2 yıl daha uzatma yoktur."

Çelebi, genelgenin süre uzatımı yapılmasına değil söz konusu araçların denetlenmeye başlanması, denetleme planının iyi yapılması ve aksamalara meydan verilmemesi esasına dayandığının görüldüğünü kaydetti.

PARTNER Kira vermekten bıktı, 45 günde ev yaptı Kira vermekten bıktı, 45 günde ev yaptı
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Mersin’de okullarda 6 bin paket bakliyat dağıtılacakMersin’de okullarda 6 bin paket bakliyat dağıtılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı Aile Çalışma ve Soayal Hizmetler Bakanlığı Toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getir Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Doğduktan 40 gün sonra gözlerini açabilmişti! Şimdi yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.