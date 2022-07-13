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Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

13.07.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu taşıma bugün ücretsiz mi sorusunun yanıtı Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte işe gidecek olan binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 9-10-11-12 Temmuz'da bayram dolayısıyla ücretsiz olan toplu taşıma araçlarının 13-14 Temmuz'da ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Toplu taşıma araçlarının bayram boyunca ücretsiz olmasının ardından bayramın sona ermesiyle birlikte toplu taşıma araçlarının bugün ve yarın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. İETT tarafından yapılan açıklama sonrasında toplu taşıma araçlarının hangi günlerde ücretsiz olacağı belli oldu. Peki, toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

13-14 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz olan toplu taşıma araçlarının ardından 13-14 Temmuz tarihinde otobüs, metro, metrobüs ve marmarayın ücretsiz olup olmadığı merak edildi.

İETT tarafından yapılan açıklama sonrasında 9,10,11 ve 12 Temmuz ile 15 Temmuz'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verileceği bildirildi.

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