Toplu taşıma araçlarının bayram boyunca ücretsiz olmasının ardından bayramın sona ermesiyle birlikte toplu taşıma araçlarının bugün ve yarın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. İETT tarafından yapılan açıklama sonrasında toplu taşıma araçlarının hangi günlerde ücretsiz olacağı belli oldu. Peki, toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

13-14 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz olan toplu taşıma araçlarının ardından 13-14 Temmuz tarihinde otobüs, metro, metrobüs ve marmarayın ücretsiz olup olmadığı merak edildi.

İETT tarafından yapılan açıklama sonrasında 9,10,11 ve 12 Temmuz ile 15 Temmuz'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verileceği bildirildi.

