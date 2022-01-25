Toplu taşıma çalışıyor mu? Bugün İstanbul’da tramvay, metro, marmaray, metrobüs çalışıyor mu?

Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen yoğun kar yağışı günlük hayatı felç etti. Özel araçların 13.00'a kadar trafiğe çıkmasının yasaklanması, vatandaşları toplu taşımaya yöneltti. Ulaştrma Bakanlığı Marmaray seferlerinin ücretsiz şekilde devam edeceğini duyurdu.Peki toplu taşıma bugün çalışıyor mu? Konuya ilişkin açıklama İstanbul Valisi Yerlikaya'dan geldi. İşte detaylar...

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da elverişsiz hava koşullarının sürdüğünü ifade etti ve, "Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro ve metrobüs seferlerinin yoğun şekilde devam edeceğini ifade etti.

Son birkaç gündür görülen yoğun kar nedeniyle kamu çalışanların izni konusunda açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." dedi.

BUGÜN KÖPRÜLER AÇIK MI KAPALI MI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, YSS Köprüsü FSM Köprüsü geçitleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

VALİ YERLİKAYA'DAN "ARAÇLARIMIZI KALDIRALIM" ÇAĞRISI

Yoğun karın yolları kapatmasıyla birçok araç trafikte kaldı. Araç sahipleri araçlarını bırakıp olay yerinden uzaklaştı. Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçlara ilişkin açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Özel araçların sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." çağrısında bulundu.

