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Toplu taşıma kullananlar koronavirüsten eldive ve maskelerle korunuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar koronavirüse karşı eldiven ve maskelerle önlem alıyor. Vatandaşlar, toplu taşıma kullananların daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyor.

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı. Metrobüse binenler kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. Metrobüse binenlerin dezenfekte kullandıkları da görüldü.

'Önlem almaya mecburuz'

Sabah işe gitmek için metrobüs kullanan ve koronavirüse karşı eldiven ve maske takan Onur Koru, şunları söyledi:
"Metrobüsü kullanıyorum. Günde 1-2 saat yolculuk yapıyoruz. Türkiye'nin en kalabalık şehri. Bu önlemleri almaya mecburuz. Eldiven taktık çünkü dikkat etmek zorundayız. Metro, metrobüs, toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz."
Metrobüse maske ve eldivenle binen Savaş Kaya, "Önlemimizi almamız gerekiyor. Metrobüsü kullandım. Virüsün kimde olduğu belli değil" dedi.

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Altunizade'den metrobüse binen bazı vatandaşların maske taktığı ve el dezenfektanı kullandığı görüldü.
Maske ile metrobüse binen Rojda isimli yolcu, "Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendimiz için hem de toplum için. Önlemimizi almamız gerekiyor. Gerekli kurallara uyarsak kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs maske eldiven

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