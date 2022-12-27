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  4. Toplu taşıma zammı sonrası İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den açıklama geldi 'Belediyenin desteği sayesinde...'

Toplu taşıma zammı sonrası İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den açıklama geldi 'Belediyenin desteği sayesinde...'

27.12.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Tam bilet fiyatı ise 9.90 TL'ye çıktı. UKOME toplantısı sonrası İETT Genel Müdürü Alper Bilgili alınan zam kararıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Toplu taşıma zammı sonrası İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den açıklama geldi 'Belediyenin desteği sayesinde...'

İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine zam geldi. Taksi ve toplu ulaşım ücretlerinde yüzde 29,10 artış yapılması kararı alındı.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İstanbul'da toplu ulaşıma zam!

ALPER BİLGİLİ'DEN AÇIKLAMA

UKOME toplantısı sonrasında alınan zam kararıyla ilgili olarak İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bilgili şunları ifade etti:

BİLGİLİ1

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili

"2022 Nisan’daki son bilet zammı sonrasında döviz %25'den fazla, enflasyon %20, asgari ücret ise %100 arttı. Güncel tam bilet fiyatı ise maliyet artışından daha düşük zamla, belediyenin yıllık 10 milyar lirayı aşan desteği sayesinde 2023 itibarıyla 9,9 lira olarak belirlenmiştir."


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İETT Zam toplu ulaşım

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