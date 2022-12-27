Toplu taşıma zammı sonrası İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den açıklama geldi 'Belediyenin desteği sayesinde...'

İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine zam geldi. Taksi ve toplu ulaşım ücretlerinde yüzde 29,10 artış yapılması kararı alındı.

ALPER BİLGİLİ'DEN AÇIKLAMA

UKOME toplantısı sonrasında alınan zam kararıyla ilgili olarak İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bilgili şunları ifade etti:

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili

"2022 Nisan’daki son bilet zammı sonrasında döviz %25'den fazla, enflasyon %20, asgari ücret ise %100 arttı. Güncel tam bilet fiyatı ise maliyet artışından daha düşük zamla, belediyenin yıllık 10 milyar lirayı aşan desteği sayesinde 2023 itibarıyla 9,9 lira olarak belirlenmiştir."

2022 Nisan’daki son bilet zammı sonrasında döviz %25 den fazla, enflasyon %20, asgari ücret ise %100 arttı. Güncel tam bilet fiyatı ise maliyet artışından daha düşük zamla, belediyenin yıllık 10 milyar lirayı aşan desteği sayesinde 2023 itibarıyla 9,9 lira olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/bnmioVH2Tz — Alper Bilgili (@alperbilgili) December 27, 2022



