Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

EGO Genel Müdürlüğü, 2017 yılında toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları 9 Mart Cumartesi günü açık artırma yoluyla satışa sunacak. EGO otobüsleri ile Ankaray ve metroda unutulan eşyalar arasında altın, Türk Lirası ve döviz cinsinden para da bulunuyor. Her gün 1 milyonun üzerinde Başkentlinin seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında bulunan cüzdanların içinde 17 bin 944 TL, bin 152 dolar ve 50 euro unutuldu.