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Toplu taşımada görgü kuralları tiyatroyla aşılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:41 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan "Saygı Sizden Sevgi Bizden" isimli tiyatro oyunuyla öğrenciler, toplu taşımada nasıl davranılması gerektiği konusunda bilinçlendiriliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, öğrencilerin toplu taşıma araçlarında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla tiyatro oyunu hazırlandı.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında daha önce yapılan protokolle toplu taşıma aracı sürücülerine verilen eğitimin yanı sıra, il genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine de "Saygı Sizden Sevgi Bizden" isimli tiyatro oyunu sahneleniyor.

Toplu taşımada nezaket ve görgü kuralları konulu 50 dakika süren oyunla öğrencilere toplu taşımada nasıl davranılması gerektiği öğretiliyor.

- 5 bin öğrenci bilinçlendirilecek

Tiyatro gösterimi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Kocaeli’deki 12 ilçede salon şartları uygun olan 19 okul belirlendi.

Toplam 5 bin öğrenciye ulaşılması planlanan tiyatro oyunu, belirlenen okullarda sahnelenmeye başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeşi nezaket tiyatro toplu taşıma

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