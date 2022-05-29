HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Bakan Koca açıkladı! Otobüs, metro ve metrobüste maske zorunluluğu kalktı mı?

Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Bakan Koca açıkladı! Otobüs, metro ve metrobüste maske zorunluluğu kalktı mı?

29.05.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığının internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında yeni gelişmeler duyuruldu. 29 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli olurken, Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden maske zorunluluğu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, metro ve metrobüste maske zorunluluğu kalktı mı? İşte merak edilenler...

Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Bakan Koca açıkladı! Otobüs, metro ve metrobüste maske zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske zorunluluğu hakkında önemli bir açıklama geldi. Koca, önceki günlerde yaptığı açıklamada günlük koronavirüs vaka sayısının 3 gün üst üste 1000’in altında olması halinde toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamıştı. Peki toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Bakan Koca, 22 Mayıs pazar günü 905 olarak açıklanan vaka sayılarının ardından önemli bir açıklamada bulundu. Koca, daha önceki açıklamasında “Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!” ifadelerini kullanmıştı.

Son 2 gündür vaka sayısı yeniden binin altında kaldı ve 29 Mayıs’ta açıklanan verilere göre; son 24 saatte yapılan 129 bin 961 testte 864 vaka tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybederken, 1107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Bakan Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!"

"Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

UÇAKLARDA DA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

Bakan Koca’nın 'hastaneler dışında maske zorunluluğu kalktı' açıklamasının sonrasında uçaklarda maske kullanım zorunluluğu da kaldırılmış oldu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" paylaşımında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şevval ayı ne zaman bitecek?Şevval ayı ne zaman bitecek?
Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!
Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske

En Çok Okunan Haberler

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

"Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

"Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

Manisa'da heyecanlandıran olay: Zeytin bahçesinde sondaj yaparken keşfetti... Petrole benziyor!

Manisa'da heyecanlandıran olay: Zeytin bahçesinde sondaj yaparken keşfetti... Petrole benziyor!

Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Canlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

Canlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

Onlarca savaş gemisi katılıyor! NATO'dan büyük tatbikat

Onlarca savaş gemisi katılıyor! NATO'dan büyük tatbikat

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.