Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı? Bakan Koca açıkladı! Otobüs, metro ve metrobüste maske zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske zorunluluğu hakkında önemli bir açıklama geldi. Koca, önceki günlerde yaptığı açıklamada günlük koronavirüs vaka sayısının 3 gün üst üste 1000’in altında olması halinde toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamıştı. Peki toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Bakan Koca, 22 Mayıs pazar günü 905 olarak açıklanan vaka sayılarının ardından önemli bir açıklamada bulundu. Koca, daha önceki açıklamasında “Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!” ifadelerini kullanmıştı.

Son 2 gündür vaka sayısı yeniden binin altında kaldı ve 29 Mayıs’ta açıklanan verilere göre; son 24 saatte yapılan 129 bin 961 testte 864 vaka tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybederken, 1107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Bakan Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!"

"Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

UÇAKLARDA DA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

Bakan Koca’nın 'hastaneler dışında maske zorunluluğu kalktı' açıklamasının sonrasında uçaklarda maske kullanım zorunluluğu da kaldırılmış oldu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" paylaşımında bulundu.



