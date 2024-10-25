Toplu taşımada o halde görenler anlam veremedi! İstanbul'da çok konuşulan görüntüler: Yabancı uyruklu şahıs yakalandı

İstanbul'da askeri kıyafet giyerek toplu taşımada seyahat eden kişi Emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Şahsın yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

ASKERİ KAMUFLAJLA TOPLU TAŞIMAYA BİNDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin askeri kamuflaj kıyafeti giyerek toplu taşımada seyahat ettiği görüntülerinin sosyal medya yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede Beylikdüzü'nde olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan adli işlem yapılan şüphelinin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır