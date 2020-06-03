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  4. Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 23:14 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı canlı yayında özellikle İstanbul'daki toplu taşıma araçlarındaki tedirgin eden görüntüler sonrası "Mesai saatleri değişsin" önerisinde bulundu.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

KADEMELİ MESAİ ÖNERİSİ

Normalleşme ile birlikte İstanbul'da toplu taşımada oluşan yoğunluğa dikkat çeken Ceyhan, bunun ciddi bir problem olduğunu vurguladı. Ceyhan, yoğunluğun azaltılması için kademeli mesainin uygulanabileceğini söyledi.

Koronavirüste Türkiye'nin normalleşme sürecine girerken attığı adımları değerlendiren Ceyhan, vatandaşları uyararak salgının henüz geçmediğini ve kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

"AYNI ANDA YOLDA İNSAN SAYISI AZALIR"

"AYNI ANDA YOLDA İNSAN SAYISI AZALIR"
Ceyhan, 1 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasaklarının sona ermesiyle oluşan kalabalıklara değindi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplu taşımada endişelendiren bir tablo olduğunu söyledi.
Özellikle İstanbul'daki kalabalıkları işaret eden Ceyhan, "Bütün iş yerlerini açıp toplu taşıma araçlarına belli sayıda yolcu alacaksınız derseniz bu yürümez." dedi.
Kademeli mesai önerisinde bulunan Ceyhan, "Hatırlarsınız değişik yıllarda yapılmıştır. Bir grup 08.00'de bir grup 08.30'da bir grup 09.00 ve 10.00'da ayrı ayrı mesailer başlayabilir. Aynı anda yolda olan insan sayısı azalır. Onların bitme saatleri de ayarlanabilir." dedi.

"İSTANBUL'DAN GİDENLERİN TAKİBİ YAPILMALI"

"İSTANBUL'DAN GİDENLERİN TAKİBİ YAPILMALI"
İstanbul'dan Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi tatil bölgelerine yapılan yoğun göçlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ceyhan, şunları söyledi:
160-170 bin virüs bulaştırabilecek insan İstanbul'da var. Şimdi bu insanların önemli bir kısmı gidecek.
Eğer bu gidenler maskesini takar, sosyal mesafeye uyarsa sorun yok.
Ama mutlaka bunların içerisinde kurallara uymayan insanlar çıkacak ve onların gidip virüs bulaştırma potansiyeli olacak.
İstanbul'dan gidenlerin kaldıkları yerde takibi yapılmalı. Burada İl Pandemi Kurulları'na ciddi iş düşüyor.

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