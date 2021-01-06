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Toplu taşımalara korona virüs denetimi

06.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı.

İstanbul’da polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı. Ekipler, yolcu ve sürücülere virüs önlemleri hakkında uyarılarda bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler trafiğin yoğun olduğu caddelerde denetim noktaları kurdu. Korona virüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında ekipler, araçların içerisindeki yolcu sayısı, maske, mesafe ve dezenfektan bulundurulması üzerine denetim yaptı. Polis ekipleri, araçların içerisinde yolcu ve sürücülere virüsle mücadele hakkında uyarılar yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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