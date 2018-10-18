Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'

Kafasına vurulan taşla kafatası kırılan ve beyninde ağır hasara yol açılan saldırının ardından bıçaklanarak öldürülen genç kız, pantolonu dizlerine kadar indirilmiş halde bulunmuştu. Bu durumun tecavüz cinayeti olduğu yönünde bir görüş çıkmasının ardından hakim karşısına çıkan 4 kişi 21 yaşındaki genç kıza tecavüz ettiklerini doğruladı.

Genç kıza tecavüz edip öldüren sanıklar, hakim karşısına çıktı

1 / 6 Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da 21 yaşındaki Hannah Cornelius'u kaçırıp tecavüz eden ve ardından bıçaklayarak öldüren dört sanık, hakim karşısına çıktı. Hannah'ın ölümünden sorumlu Vernon Witbooi‚ Geraldo Parsons‚ Eben van Niekerk ve Nashville Julius, cinayeti nasıl işlediklerini anlattı.

2 / 6 Sanıklardan biri, Hannah'yı öldüren kişilerle beraber olduğunu kabul etti fakat hiçbir suça karışmadığını öne sürdü. Sanıklardan bir diğeri de, Hannah'nın boynunu nasıl kestiğini anlattı.

3 / 6 Hannah'nın otopsisinden çıkan sonuçlar, genç kızın başına iki defa taşla vurulduğunu doğruladı ve taşın, kafatasını kırdığı ve beyinde ağır hasara yol açtığını ortaya koydu.

4 / 6 Hannah'nın bedeninin bulunduğu ilk anda, pantolonunun dizlerinin aşağısına kadar inmiş olması, tecavüz olasılığını doğruladı. Hannah'nın bedeninden alınan DNA örnekleri, sanıklarla eşleşti. Sanıklar için verilecek ceza henüz belli değil.

5 / 6 'OYUNCAK BEBEĞE BENZİYOR' Hannah'nın cansız bedenini bulan Conrad Booysen ve Flippie Matthee, genç kızı önce beyaz bir çantaya benzetti. Daha yakından bakmak için Hannah'a yaklaşan Flippie, arkadaşı Conrad'a bunun yerde yatan bir insan olduğunu söyledi.