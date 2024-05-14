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Toplu tecavüze uğrayan küçük kıza 'etek boyu' sorusu! Türkiye'yi dehşete düşüren kabus mahkemede devam etti

14.05.2024 10:30
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İstanbul'da 13 yaşındaki A.A.'ya tecavüz etmek için 15 kişinin resmen sıraya girdiğinin ve görüntülerle çocuğa şantaj yapıldığının ortaya çıkması büyük infial yarattı. Sanıkların yargılandığı duruşmada sanık avukatının sorusu 'pes' dedirtti. Avukat, tehditle tecavüz edilen A.A.'ya 'etek boyu' sorusu yöneltti, üstüne üstlük çocuğun annesine çıkıştı.

Toplu tecavüze uğrayan küçük kıza 'etek boyu' sorusu! Türkiye'yi dehşete düşüren kabus mahkemede devam etti

İğrenç tecavüz silsilesiyle hayatı kabusa dönen kız çocuğu, tecavüzcülerin yargılanmasını beklerken bir şok da mahkemede yaşadı. Geçen haftalarda görülen duruşmada sanık avukatının dile getirdiği soruyu uygun bulmayan mahkeme başkanı araya girerek müdahale etti.

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GÖRÜNTÜLER ŞANTAJ İÇİN KULLANILDI

A.A. adlı kız çocuğu daha 8. sınıfa giderken iki arkadaşının daveti üzerine gittiği evde arkadaşlarından biri tecavüz etmeye çalışmış, diğer arkadaşı da o anları görüntüye almıştı. Bu görüntüleri izleyen birçok kişi daha sonra A.A.'ya tecavüz edip şantaj yaptı, küçük kızı tehdit etti.

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TANIDIĞI TANIMADIĞI HERKES SIRAYA GİRDİ

İddiaya göre sapıkların arasında muhtarın oğlu da vardı, A.A.'nın arkadaşının ağabeyi de. A.A. yolda yürürken önünü kesen arabaya bindirilip götürüldüğü sanayide de toplu tecavüze uğradı.

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AVUKATTAN 'ETEK BOYU' SORUSU

Tüyleri diken diken eden olayla ilgili duruşma geçen haftalarda görüldü. Halk TV'nin aktardığına göre; duruşmada sanıklardan A.K. ve F.A.'nın avukatı Gülsün Doygun duruşmada söz aldı. Doygun'un mahkeme heyetinden A.A.'ya sorulmasını istediği soru dikkat çekti. O soru, "etek boyunu kısaltmaması için ve daha usturuplu davranması için okuldaki hocaları tarafından uyarılıp uyarılmadığı"ydı.

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Bu soruyu duyan mahkeme başkanı müdahale etti ve "Sorunun sorulmasını ben uygun bulmuyorum" dedi, soruyu A.A.'ya yöneltmedi.

ACILI ANNEYE ÇIKIŞTI

Mahkemede yaşananlar bununla da bitmedi. Duruşmaya ara verildiği sırada avukat Gülsün Doygun ile çocuğun annesi arasında tartışma çıktı. Doygun, acılı anneye bağırarak "Kadın olup çocuğuna sahip çıksaydın, bu çocukların başı yanmazdı" sözlerini sarfetti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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tecavüz
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