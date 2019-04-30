Toplu ulaşım fiyatlarına yeni düzenleme

Bursa’da 2016 yılından beri sabit tutulan şehir içi toplu taşıma fiyatları son yapılan UKOME kararı ile yeniden belirlendi.

28 Kasım 2016 tarihinden beri uygulanan şehir içi toplu taşıma fiyatları ulaşım maliyetlerinde yaşanan yüzde 55’lik artışa rağmen uzun süredir sabit tutuluyordu. Her hangi bir fiyat artışı yapılmamasına rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından da yüzde 4-10 ve yüzde 10-17 arasında olmak üzere iki kez fiyat indirimi uygulaması yapılmıştı. UKOME, 19 Nisan 2019 tarihli toplantısında gerek mazot, gerek personel ve gerekse bakım maliyetlerinde yaşanan yüksek artışları göz önüne alarak Bursa şehir içi toplu taşıma fiyatlarını yeniden belirledi. Ulaşım maliyetlerindeki yüzde 55’lik artışın yolcuya yansıtılmadan belirlendiği yeni toplu taşıma fiyatları 1 Mayıs 2019’dan itibaren geçerli olacak.

Yeni düzenleme ile; Abonman kart kullanan öğrenciler şehir içi seyahatlerini 160 binişe sahip 100 TL’lik kartla biniş başına 0,63 TL’ye yapabilecek. Böylece Bursa’nın en ucuz biniş hakkına sahip grubu yine öğrenciler oldu. Tam abonman kullananlar 1,13 TL’ye, indirimli abonman grubu 0,81 TL’ye toplu ulaşımdan faydalanabilecek. 1 Mayıs Çarşamba’dan itibaren geçerli olacak tarife ile BursaKart kullanan yolcular ise BursaRay’da tam 2,55 TL, öğrenci 1,45 TL ve indirimli ise 2,10 TL’ye seyahat edebilecek. Şehir içi seyahat kartlarındaki kısa hatlarda geçerli kullan-at tek binişlik biletler 5 TL, 2 binişlik biletler ise 8 TL’den satılacak.

Maliyetler çok arttı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2016 yılından bu yana toplu ulaşım ücretlerine hiç zam yapılmadığını belirterek, “Bursa’da göreve gelir gelmez toplu ulaşımda iki kez indirim yaptık. Birinde yüzde 4 ile 10, diğerinde de yüzde 10 ile 17 olmak üzere toplamda yüzde 18’i bulan indirim yapmıştık. Ancak 2016 yılından bu yana akaryakıt, işçilik gibi maliyetler yüzde 57 artmış. Küçük bir zam yapacağız. UKOME’de görüşüldü. Sinyalizasyon optimizasyondan ümitliyim. Taşınacak yolcuyu 287 binden 460 bine çıkacağız. Yapacağımız zam çok yüksek olmayacak” dedi.

