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İstanbul'da toplu ulaşım zammına dikkat çeken protesto!

07.04.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün kabul edilen toplu ulaşımda zam kararı tepki topladı. Kadıköy'deki Uzunçayır Metro İstasyonu'nda kararı protesto amacıyla bir araya gelen grubun dikkat çeken protestosu kameralara yansıdı.

İstanbul'da toplu ulaşım zammına dikkat çeken protesto!

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam vatandaşların tepkisine neden oldu. Metro istasyonunda bir grup kişi zammı turnikeleri İstanbulkart basmadan atlayarak geçerek protesto etti.

Uzunçayır metro durağında toplanan Öğrenci Kolektifleri adlı grup, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etti. Açıklama yapan bir grup üyesi, "Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz" dedi .Açıklamadan sonra "Ulaşım Zamları Geri  Alınsın", "Ulaşım Hakkı Engellenemez" diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak  geçti. Turnikeleri geçen grup alkışlarla durağa doğru yürüdü.

TOPLU ULAŞIM ZAMMI

İstanbul'da dünkü UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı kabul edildi. Karara göre elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam yapılacak.

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İstanbul
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