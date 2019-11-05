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Toplu ulaşımda kalite için eğitim öncelik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 23:07 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi iş birliği ile EGO otobüs şoförlerine “Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü” konusunda eğitimler veriliyor.EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ile Otobüs İşletme Daire Başkanlığı tarafından başlatılan eğitim seminerinde; öfke kontrolü, stres yönetimi ve beden dili konuları uzmanlar tarafından uygulamalı anlatıldı.Eğitimde drama desteğiEGO otobüs şoförlerinin vatandaşlarla etkili iletişim kurmasını sağlamaya yönelik düzenlenen eğitimlere Başkent Tiyatroları sanatçıları da oyunlarıyla katıldı.İnteraktif ortamda gerçekleşen eğitime katılan ve toplu ulaşımda kaliteyi artırmayı amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şöyle konuştu:“Bu seminerlerin temel odak noktası vatandaş memnuniyetini sağlamak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi iş birliği ile EGO otobüs şoförlerine “Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü” konusunda eğitimler veriliyor.
EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ile Otobüs İşletme Daire Başkanlığı tarafından başlatılan eğitim seminerinde; öfke kontrolü, stres yönetimi ve beden dili konuları uzmanlar tarafından uygulamalı anlatıldı.

Eğitimde drama desteği
EGO otobüs şoförlerinin vatandaşlarla etkili iletişim kurmasını sağlamaya yönelik düzenlenen eğitimlere Başkent Tiyatroları sanatçıları da oyunlarıyla katıldı.
İnteraktif ortamda gerçekleşen eğitime katılan ve toplu ulaşımda kaliteyi artırmayı amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şöyle konuştu:
“Bu seminerlerin temel odak noktası vatandaş memnuniyetini sağlamak. Bizim vatandaşla direk temasımız şoförlerimiz ve sizler EGO’nun hizmet aynasısınız. Hepimiz daha mutlu ve huzurlu bir Ankara için çalışıyoruz. Tiyatral anlatımlarla desteklenen eğitimlerin daha kalıcı olduğunu tespit ettik. Farkındalık oluşturan drama oyunları ile katılımcıların konsantrasyonunu topladığını ve daha dikkatli bir şekilde eğitime devam ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz.”

Eğitimler devam edecek
Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, EGO otobüs şoförlerine verdikleri eğitime tiyatro oyunlarının önemli bir katkısı olduğunu vurgulayarak, “Gündelik yaşanan olaylara ilişkin etkili, gerçekçi dramalarla olayları anlatmayı kolaylaştırması grup açısından etkili oluyor. İnsan en çok kendinin içinde olduğu ve değer bulduğu ortamda öğrenme şansına sahip oluyor” dedi.
Eğitime katılan EGO otobüs şoförlerinden Ergün Aydoğdu ise eğitim sayesinde motive olduğunu belirterek, “Tiyatro ile duyguların anlatılması daha etkili anlamayı sağlıyor. Bu eğitimler bizi daha bilinçli çalışmaya teşvik ediyor. Burada düşüncelerimizi ifade edebilme fırsatı da buluyoruz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.
Kasım, Aralık ve Ocak aylarında devam edecek eğitimlerden toplam 2 bin 500 EGO şoförü yararlanacak.

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