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Toplum Destekli Polis engelleri kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Bir Dilek Tut 2" projesi kapsamında, polislerle piknikte bir araya gelen özel eğitim öğrencileri ve aileleri doyasıya eğlendi

"Bir Dilek Tut 2" projesi kapsamında, özel eğitim öğrencileri ve aileleri polislerle bir araya geldikleri piknikte doyasıya eğlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek programı (ÇOGEP) kapsamındaki proje faaliyetleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

Polis-vatandaş ilişkisinin güçlenmesi, çocukların polise ve devlete olan güveninin artırılması, bulundukları ortamın tehlikelerinden uzaklaşarak daha olumlu çevrelerde bulunmaları, sosyal hayata hazırlanmaları ve topluma fayda üreten bireyler haline gelmelerine katkı sağlanması amacıyla daha önce de sinema, lunapark ve akvaryum gezileri düzenlenmişti.

Proje kapsamında verilen ve 6 ay süren atletizm kursuna katılan özel eğitim öğrencilerini ödüllendirmek ve motive etmek amacıyla bu kez Kartaltepe Kent Ormanı'nda piknik etkinliği düzenlendi.

Piknik alanında polis abi ve ablaları ile müzik eşliğinde dans eden, oyunlar oynayan öğrenciler doyasıya eğlendi.

Öğrencilerin aileleri, organize edilen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, çocuklarının atletizm kursundan sonra hareket kabiliyetlerinde ve davranışlarında olumlu gelişmelerin olduğunu ve bunların öğretmenleri tarafından da fark edildiğini söyledi.

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