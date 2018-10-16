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Toplum Destekli Polis, Kayseri'de 20 bin çocuğa dokundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

TOPLUM Destekli Polis (TDP) Kayseri'de 10 ayda 'Genç Bakışlar, Mutlu Yüzler' projesi kapsamında aralarında ağırlığı dezavantajlı çocuklar olmak üzere 7-18 yaş arasındaki 20 bin çocuğa 15 dalda dokunuş sağladı.

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TOPLUM Destekli Polis (TDP) Kayseri'de 10 ayda 'Genç Bakışlar, Mutlu Yüzler' projesi kapsamında aralarında ağırlığı dezavantajlı çocuklar olmak üzere 7-18 yaş arasındaki 20 bin çocuğa 15 dalda dokunuş sağladı. Çocuklar yurt içi geziler, meslek kursları, spor ve kültürel faaliyetlerle kaynaştırılarak, suça karışmaktan, uyuşturucudan ve akran zorbalığından uzak tutulmaya çalışıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Çocuk Şubesi'nin verilerinden yola çıkarak kent merkezi ve ilçelerdeki 38 bin çocuğu mercek altına aldı. TDP ekipleri ağırlığı suç işlemeye meyilli, dezavantajlı, parçalanmış aileler, yurt, zihinsel ve bedensel engelli çocukları kültür, yüzme, tekvando, masa tenisi gibi spor meslek edindirme, kursları ve yurt içi gezilerde başarılı akranlarıyla bir araya getirmeyi başardı. Bu çerçevede yılbaşından bu yana yaklaşık 20 bin çocuk 15 ayrı daldaki etkinlik ve kursta buluşturuldu. Bu rakamı yıl sonuna kadar 30 bine çıkaracaklarını söyleyen Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular '''Çocuklarımızı suçtan, uyuşturucudan uzak tutmak için özellikle dezavantajlı semt çocukları ağırlık olmak üzere Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğümüz kanalıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu konuda okullarımızdan , Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzden de destek alıyoruz'' dedi.
Öte yandan, Kayseri'deki yurtlarda suça sürüklenmiş çocuklarda bu projeler kapsamında etkinliklere alınarak topluma kazandırılıyor. Yurtlarda bu durumda olan 43 sorunlu çocuk da TDP tarafından yakından izlenerek,sportif, kültürel ve meslek edindirme kurslarına öncelikli olarak alınıyor.

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