"Toplum ekonomik sıkıntı haline reaksiyon gösteriyor"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Toplum artık içine düşürüldüğü ekonomik sıkıntı haline büyük bir reaksiyon göstermektedir. Bu konuda net şekilde çözümler bulunması gerekir." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve kaza geçirmesinden sonra iki aydır işsiz olan 45 yaşındaki İsmail Devrim'in, oğluna okul kıyafetini alamadığı gerekçesiyle intihar etmesinin son derece dramatik olduğunu" belirtti.

Devrim'in eşinin yerel bir gazeteye yaptığı açıklamaların ses kaydını basın mensuplarına dinleten Gergerlioğlu, "Acılı bir anne net şekilde gerçekleri söylemektedir. Mesele aslında pantolon meselesi de değildir. Mesele Türkiye'de vatandaşlarımızın içine düşürüldüğü ekonomik buhranın, onların ruh dünyasında yarattığı büyük sarsıntıdır." diye konuştu.

Toplumda infial yaşandığını savunan Gergerlioğlu, "Toplum artık içine düşürüldüğü ekonomik sıkıntı haline büyük bir reaksiyon göstermektedir. Bu konuda net şekilde çözümler bulunması gerekir. Daha kaç kişi intihar edecektir? Yetkililere bunu soruyoruz. Gerçeğin apaçık ortaya çıkması ve bunun sorgulanması yerine alelacele yapılan açıklamalar devlet ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdiğini kaydetti.

